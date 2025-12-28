Haberler

Iğdır'da sosyal medyadan DEAŞ'ı öven şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı övücü paylaşımlar yapan N.K. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ'ı övücü paylaşımlar yapan şüpheli operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya platformlarındaki etkinliklerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan çalışmalarda, Iğdır'da yaşayan N.K. isimli şüphelinin sosyal medya üzerinden DEAŞ'ı övdüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, çok sayıda materyale el konuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Haberler.com

