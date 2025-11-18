Iğdır'da Çöp Kamyonunun Çarpması Sonucu 5 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti
Iğdır'da bir çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki Sevcan Aras, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı.
IĞDIR'da çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi Sevcan Aras (58), yaşamını yitirirdi.
Kaza, öğle saatlerinde 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Iğdır Belediyesi'ne ait 76 AAH 765 plakalı çöp kamyonu, köyüne gitmek üzere evinden çıkan 5 çocuk annesi Sevcan Aras'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aras'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazayı duyup gelen Sevcan Aras'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü N.A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel