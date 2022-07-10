Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı Iğdır'da vatandaşlar tarafından arazide bulunan 3 kartal yavrusu koruma altına alınarak bakımı yapılıyor. Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı IĞDIR - Iğdır'da vatandaşlar tarafından arazide bulunan 3 kartal yavrusu koruma altına alınarak bakımı yapılıyor. Edinilen bilgiye göre Iğdır Melekli beldesindeki vatandaşlar bir tarlada 3 kartal yavrusu buldu. Vatandaşlar daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Araziye giden ekipler kartal yavrularını alarak şubede bakımını yaptı. Ekipler yavruları et ile beslerken yavruların uçmayı öğrendikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel Iğdır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.