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Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Güncel
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Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı Iğdır'da vatandaşlar tarafından arazide bulunan 3 kartal yavrusu koruma altına alınarak bakımı yapılıyor.

Iğdır'da bulunan yavru kartallar korumaya alındı

IĞDIR - Iğdır'da vatandaşlar tarafından arazide bulunan 3 kartal yavrusu koruma altına alınarak bakımı yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Melekli beldesindeki vatandaşlar bir tarlada 3 kartal yavrusu buldu. Vatandaşlar daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Araziye giden ekipler kartal yavrularını alarak şubede bakımını yaptı. Ekipler yavruları et ile beslerken yavruların uçmayı öğrendikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel

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