Iğdır'da Boz Kuyrukkakan Kuşunun Eşsiz Hareketleri Görüntülendi

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Iğdır, Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden biri olarak 349 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türler arasında yer alan boz kuyrukkakan kuşunun özgün hareketleri kameraya kaydedildi.

Iğdır'da, boz kuyrukkakan kuşunun kendine özgü hareketleri görüntülendi.

Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün gözlemlendiği tespit edildi.

Bu türler arasında, yüksek kesimli bölgelerde yaşayan, kuyrukkakanın alt türü olan boz kuyrukkakan da (Oenanthe isabellina) yaşıyor.

Adını kuyruğunu sallama hareketinden alan boz kuyrukkakan, kayaların üzerine konup kuyruğunu sallayarak kendine özgü hareketlerini sergilemesi kamerayla kayda alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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