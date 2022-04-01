Iğdır'da bitkin düşen leylek tedavi altına alındı

ARALIK, IĞDIR (AA) - Iğdır'da, göçten dönerken yorgun düştüğü sanılan leylek, doğa koruma görevlilerince tedavi altına alındı.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide uçmadan duran bir leylek buldu.

Leyleği jandarma aracına alan ekipler, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne teslim etti.

Yetkililer, yörede leyleklerin göçten dönüş zamanı olduğuna işaret ederek, bu leyleğin de göçten dönerken bitkin düştüğü için sert iniş yaparak hafif yaralanmış olabileceğini belirtti.

Doğa koruma görevlilerince tedavi altına alınan leylek sağlığına kavuşunca doğal ortamına salınacak.