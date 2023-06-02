Iğdır'da Bisiklet ve Ayakkabı Hırsızlığı

Iğdır'da iki farklı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarında bisiklet ve ayakkabı çalındı. Hırsızlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve bir öğrenci sayesinde bisiklet bulundu.

Iğdır'da bir binaya giren hırsızlar bisiklet ve ayakkabı çalarken, başka bir yerde ise başka hırsızlar bir eğitim kurumu önündeki bisikleti çaldı.

Hırsızlık olayı, Iğdır'da iki farklı adreste gerçekleşti. İlk hırsızlık olayında, Iğdır Bağlar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir binaya giren iki hırsız bina içinde bulunan iki bisikletle dairelerin önündeki en güzel ayakkabıları yanlarında getirdikleri çantaya koyarak binadan uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise binada bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diğer hırsızlık olayı ise Topçular Mahallesi 105. Sokak üzerinde bulunan bir eğitim kurumunun önünde gerçekleşti. Bisiklet ile eğitim kurumuna gelen bir öğrenci, bisikleti kilitlemeden kuruma girdi. O anda oradan geçen iki kişi açık olan bisikleti gözlerine kestirdi. Birkaç tur atan iki kişiden biri bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Aşağı indiğinde bisikleti bulamayan öğrenci ise hemen kuruma girerek güvenlik kamerası görüntülerine baktı. Bisikletin çalındığını gören şahıs hemen polise haber verdi. Bisikleti çalan kişiler tespit edilince bisikleti geri getirdi.

Oğlunun bisikletinin kurum önünde saniyeler içinde çalındığını belirten Servet Ekelik, "Çocuk buradan geliyor, burada park ediyor. Yalnız bisikleti kilitlemiyor. İçeri girip kurumda hoca ile bir işi varmış. O anda ne oluyorsa iki tane genç şuradan geliyor, buradan bakıyor; bisiklet kilitsiz. Oradan dönüp tekrar geri gelip bisikleti alıp saniyeler içinde, dakikalar içinde alıp götürüyor. Bir öğrenci onları tanıyormuş. Öğrenci bunlarla diyaloğa girerken bunlara telefon açıyor; gelin videoda siz çıktınız, deşifre oldunuz, sizi bulacaklar, bisikleti alın getirin. Onlar da alıp geri getirdiler. Size diyebilirim ki günde 20, 25 bisiklet ortalama çalınıyor. Çünkü her gün ifade vermeye o kadar çok kişi geliyor. Ben emniyette bilirkişiyim. Her gün 15 tane dosya önüme gelir, hepsi de markalı bisikletler. Yani çalınıyor, buna bir önlem bulamadılar. Çalınanların yüzde 90'ı da bulunmuyor. Çünkü insanlarınız gerçekten üzerinde durmuyor, üzerinde dursalar belki kameralardan bulunur" dedi.

Eğitim kurumu işletmecisi Vedat Kabalak, "Dün akşamüzeri burada bir hırsızlık olayı oldu. Çocuğun bisikleti çalındı fakat biz velimizle beraber kamera kayıtlarını izledik. Kamera görüntülerini izledik, çocuğun önce resmini gördük; tespit ettik. Sonra emniyet teşkilatımızda irtibata geçtik, kısa süre içinde bisikleti bulduk" şeklinde konuştu. - IĞDIR