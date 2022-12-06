Iğdır'da bir kişi ahırda ölü bulundu Güncel Haberler Iğdır'da bir kişi evinin yanındaki ahırda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Iğdır'da bir kişi evinin yanındaki ahırda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Aralık ilçesinde yaşayan Sinan Nedret'in (43) yakınları, evinin yanındaki ahırda Nedret'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Iğdır- Nahçıvan kara yolu üzerinde yer alan eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Nedret'in başından silahla vurularak öldüğü belirlendi. Aralık Belediyesinde çalıştığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nedret'in cansız bedeni, Aralık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Nahçıvan Hisarcık Aralık Iğdır Güncel Haberler

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