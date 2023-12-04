Iğdır'da Barışma Girişimi Kanlı Bitti: 9 Yaralı

Iğdır'da barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

IĞDIR'da barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da yakın zamanda çıkan kavganın ardından Talip ve Çengel aileleri arasında husumet oluştu. Araya aileyi tanıyan kişilerin girmesiyle iki aile bireyleri akşam saatlerinde Iğdır Merkez Basın Sokaktaki bir kahvehanede barışmak için buluştu. Kanaat önderlerinin konuşması sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar ellerine geçirdikleri masa, sandalye, bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Silahlarında kullandığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis tarafından güçlükle sonlandırıldı. Savaş alanına dönen olay yerine gelen ambulanslar yaralanan 9 kişiyi Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili yürütülen çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen çok kişi gözaltına alındı. (DHA)