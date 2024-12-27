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Iğdır'da "Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı" düzenlendi

Iğdır'da
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Azerbaycan ve Nahçıvan'da yapılabilecek yatırımlar, Iğdır'da düzenlenen "Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı"nda tanıtıldı.

Azerbaycan ve Nahçıvan'da yapılabilecek yatırımlar, Iğdır'da düzenlenen "Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı"nda tanıtıldı.

Kentteki özel bir salonda düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, iş adamları ve sektör temsilcileri katıldı.

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması, ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Azerbaycan'daki yatırım fırsatları, devlet destekleri ile ilgili sunum yapıldı.

Sunumlardan sonra iş insanlarının soruları yanıtlandı, işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Iğdırlı birçok iş adamının Nahçıvan ve Bakü'de yatırım yaptığını söyledi.

Toplantının önemine değinen Turan, "Biz Zengezur Koridoru diyoruz, aslında orta koridor, ticaret yolları her şeyi belirliyor. Bakın çok düşündürücüdür, bu orta koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız canlandırmak için 2015 yılında çok büyük hamleler yaptı." dedi.

Koridorun canlanmasının getirilerine işaret eden Turan, "Orta Asya Türk devletleri, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye, Avrupa, tüm piyasalar inanılmaz bir şekilde ulaşılabilir hale gelecek. İşte biz bu rüyanın, tüm dünyanın birçok egemen ülkesinin istememesine rağmen gerçekleştiğini görüyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de iki ülke arasındaki ticaretin önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin bu bölgeleri ile Azerbaycan'ın Nahçıvan, Karabağ, Zengezur bölgeleri arasında ticaret hacminin artırılması en önemli konulardan biri olmalıdır. Bu nedenle iş adamlarının karşılıklı ziyaret ve gezileri önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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