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Iğdır'da Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı

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Iğdır'da Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı.

Iğdır'da Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı.

Iğdır Azerbaycan Evi, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosluğunca, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle program düzenlendi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Iğdır Valisi Ercan Turan, Nahçıvan Kültür Bakanı Hasan Seyidov, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye ve Azerbaycan'dan vatandaşlar katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler üzerine sunumlar yapıldı.

Programda Nahçıvan Devlet Filarmonisi Dans ve Ses Topluluğunca gösteri yapıldı, konser verildi.

Burada konuşan Iğdır Valisi Turan, Türk milletinin tarih boyunca çok güçlü liderler yetiştirdiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 12 kilometrelik yeri (Dilucu) alırken buraya 'Turan Kapısı' demiş. Müthiş bir feraset, müthiş bir öngörü. Turan dünyasıyla bizi koparmak istemişler, bölmek istemişler. Şehitlerimizi doğuran annelerin ellerinden öpüyorum. Biz hep büyük liderler yetiştirmişiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Haydar Aliyev bizim de önderimiz. Onlar canlarından geçtiler, bu vatanları yar edindiler." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın liderler konusunda çok şanslı olduğunu aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Çok şanslıyız, çok büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. İlhan Aliyev de bizim liderimiz. Allah onlara uzun ömürler versin. Bu iki liderimiz müthiş kardeşlik örneği gösteriyorlar. Turan birliği, bu iki ülkenin eşliğinde sağlanıyor."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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