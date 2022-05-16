IĞDIR'DA AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN KURTARILDI - Haberler

IĞDIR'DA AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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IĞDIR'da ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
IĞDIR'da ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatıksında asılı kalan güvercini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, ayağı ipe dolanan güvercini, yangın merdiveni ile çıkarak kurtardı. Bıçakla ipi kesen ekipler, daha sonra güvercini doğaya saldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel