AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN KURTARILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MUŞ'ta ayağına ip dolandığı için çatı katında asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUŞ'ta ayağına ip dolandığı için çatı katında asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sunay Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın çatı katında asılı kalan güvercini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, ayağı ipe dolanan güvercini kurtardı. Bıçakla ipi kesen ekipler, daha sonra güvercini doğaya saldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title