AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN KURTARILDI - Haberler

AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUŞ'ta ayağına ip dolandığı için çatı katında asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MUŞ'ta ayağına ip dolandığı için çatı katında asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sunay Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın çatı katında asılı kalan güvercini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, ayağı ipe dolanan güvercini kurtardı. Bıçakla ipi kesen ekipler, daha sonra güvercini doğaya saldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel