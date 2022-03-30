Iğdır'da av tüfeğiyle vurulan akbaba tedaviye alındı - Haberler

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Iğdır'da av tüfeğiyle vurulan akbaba tedaviye alındı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da av tüfeğiyle vurulan akbaba tedaviye alındı

Iğdır'da av tüfeğiyle yaralanmış halde bulunan kızıl akbaba, tedavi ediliyor.

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'da av tüfeğiyle yaralanmış halde bulunan kızıl akbaba, tedavi ediliyor.

Tuzluca ilçesinin Iğdır-Kars kara yolunda yaralı halde kızıl akbaba gören bir kişi, yırtıcı kuşu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne götürdü.

Burada DKMP ekibince yapılan ilk müdahalede, koruma altındaki akbabanın av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

Kızıl akbaba, Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alındı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Haberler

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