Iğdır'da aşırı sıcak hava uyarısı

Yurt genelinde sıcak hava dalgası ile ilgili yapılan uyarıların ardından Iğdır'da valilik ve belediye vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı. Sıcak hava dalgası etkisine giren ülkemizde hava sıcakları artarken Iğdır'da valilik ve belediye vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

- Iğdır için aşırı sıcak hava uyarısı

IĞDIR - Yurt genelinde sıcak hava dalgası ile ilgili yapılan uyarıların ardından Iğdır'da valilik ve belediye vatandaşları sıcaklıklara karşı uyardı.

Sıcak hava dalgası etkisine giren ülkemizde hava sıcakları artarken Iğdır'da valilik ve belediye vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekti. Valilik ve belediye tarafından yapılan uyarıda; "Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre ilimizde hava sıcaklıkları 19.07.2023 çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Sıcak hava nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11: 00-16: 00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar gölgelik alanlarda yürürken bazı vatandaşlar da gölgelik alanlarda dinlendi. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıkların pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniliyor.