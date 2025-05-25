Iğdır'da Aşiret Liderlerinden Evlilikte Başlık Parasına Son

Iğdır'da Aşiret Liderlerinden Evlilikte Başlık Parasına Son
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Iğdır'daki aşiret liderleri, gençlerin evliliklerini kolaylaştırmak için başlık parası uygulamasını sona erdirdiklerini açıkladı. Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Ferhat Armağan, bu kararın toplumsal sorunları azaltacağını ve evlilik sürecini ekonomik olarak rahatlatacağını belirtti.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderleri, gençlerin evliliklerini kolaylaştırmak ve sosyal sorunları azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı. Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır Başkanı Ferhat Armağan, "Evlenmeyi kolaylaştıralım, başlık parası almayalım" diyerek bu geleneksel uygulamaya son verme kararı aldıklarını açıkladı.

Iğdır'da aşiret liderleri ve kanaat önderleri, bölgede yıllardır süregelen, birçok gencin evlilik sürecini zorlaştırarak evlenmelerini geciktiren, toplumsal kırgınlıklara yol açan başlık parası uygulamasına son verme kararı aldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu, başlık parasının toplumda evliliklerin önünde büyük bir engel oluşturduğunu vurgulayarak, evliliği teşvik eden dini ve kültürel değerlerin altını çizdi. Federasyon Başkanı Ferhat Armağan, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 'Nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır' buyurmuştur. İslam'da başlık parası değil, mehir vardır. Mehir, kızın hakkı olan bir hediyedir; başlık parası ise dini bir dayanağı olmayan bir taleptir. Bu farkı iyi anlamalı ve toplumumuzu bilinçlendirmeliyiz. Gençler için büyük bir fırsat olan bu karar, evlilik sürecinde maddi yükleri ortadan kaldırarak aileleri ekonomik açıdan rahatlatacak."

Armağan, artık gençlerin evlenmek için yıllarca beklemek zorunda kalmayacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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