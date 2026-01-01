Haberler

Asansörün halatı koptu, anne ve kızı yaralandı

Güncelleme:
Iğdır'da bir apartmanda asansörün halatının kopması sonucu anne ve kızı yaralandı. Olayda ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

IĞDIR'da apartmanda, bindikleri asansörün halatının kopması sonucu anne ve kızı yaralandı.

Olay, Bağlar Mahallesi Vali Yolu Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerine çıkmak isteyen Çilem Şana (28) ile kızı Ceylan Şana'nın (6) bindikleri asansörün halatı koptu. Zemine çakılmadan duran kabindeki anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

