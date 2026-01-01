Haberler

Iğdır'da düşen asansördeki anne ve kızı yaralandı

Güncelleme:
Iğdır'da bir apartmanda asansör halatının kopması sonucu düşerek anne ve kızını yaraladı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da asansörün düşmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan anne Çilem (28) ve kızı Ceylin Şana'nın (6) 4. kattan bindiği asansör, halatının kopması sonucu zemine çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve kızı, bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

