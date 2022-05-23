Iğdır'da arkadaşının tabancayla vurduğu genç kadın öldü - Haberler

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Iğdır'da arkadaşının tabancayla vurduğu genç kadın öldü

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da arkadaşının tabancayla vurduğu genç kadın öldü

Iğdır'da arkadaşının tabancayla vurduğu genç kadın hayatını kaybetti.

Iğdır'da arkadaşının tabancayla vurduğu genç kadın hayatını kaybetti.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve gelen Mahsun A, burada henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Pınar Kızıl'a (24) tabancayla ateş etti.

Yaralanan Kızıl, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıl burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince Erhacı köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Iğdır, Güncel, Haberler

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