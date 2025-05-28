Iğdır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Çifte Cinayet
Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Mehmet Çakmakcı'nın yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetten sonra kaçan Mehmet Çakmakcı'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
ÇİFTE CİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde Mehmet Çakmakcı'nın yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan Mehmet Çakmakcı'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Özkan AYDIN/IĞDIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel