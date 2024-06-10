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Iğdır'da aranan 30 şüpheli yakalandı

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Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli, emniyet ve jandarmanın çalışmalarıyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ile ifade için aranan 17 şüpheli yakalandı.

Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli, emniyet ve jandarmanın çalışmalarıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerce 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ile ifade için aranan 17 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Iğdır Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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