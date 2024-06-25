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Iğdır'da Aranan 11 Şüpheli Yakalandı

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Iğdır'da farklı suçlardan aranan 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile farklı suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Farklı adreslere operasyon düzenleyen emniyet ve jandarma ekibi, 11 şüpheliyi yakaladı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

Iğdır'da farklı suçlardan aranan 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile farklı suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Farklı adreslere operasyon düzenleyen emniyet ve jandarma ekibi, 11 şüpheliyi yakaladı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Iğdır Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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