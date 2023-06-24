- Iğdır'da aralarında husumet bulunan aşiretler barıştırıldı

IĞDIR - Iğdır'da aralarında 3 yıldır husumet bulunan üç aşiret barış yemeğinde bir araya geldi.

Iğdır'da aralarında 3 yıldır husumet bulunan üç aşiret şehirdeki kanaat önderlerinin araya girmesi ile bir araya geldi. Iğdır Karaağaç Mahallesinde bir evin bahçesinde kurulan çadırda bir araya gelen aşirete mensup vatandaşlar, burada okunan Kuran-ı Kerim sonrası barış yemeği yedi. Daha sonra üç aşirete mensup vatandaşlar tokalaşarak barıştı. Törende konuşan Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan; tahribatın kolay olduğunu ve buna karşı hep olacaklarını belirterek; " Kuran'ın bize emrettiği şey barıştır, sulhtur. Peygamber Efendimiz aleyhisselam diyor ki; bir Müslüman'ın 3 günden fazla birbiriyle küsmesi caiz değildir. Elhamdülillah biz toplum olarak barışın hep yanındayız, milletimiz eskiden beri de bunu sağlıyor. Bu ibadet kadar önemli bir meseledir. Şunu ifade etmek isterim ki tahribat çok kolaydır yani tamirat budur. Tahribat nedir 20 insanın 20 günde yaptığı bir binayı yıkıyorsunuz. Bir saniyede o bina yıkılabiliyor. Diyarbakır'daki o elim hadiseyi biliyorsunuz. Türkiye'yi adeta üzdü. Hepimizin ciğerini yaktı. Bu dehşet hadise karşısında da hakikaten aşiret liderlerinin, Doğu ve Güneydoğuda bulunan aşiret liderlerinin, kanat önderlerinin, alimlerin Seydaların sözlerine kulak asmaları gerektiği bu olay bize bir daha gösterdi" dedi.