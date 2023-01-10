Iğdır'da aracında kalaşnikof ele geçirilen sürücü gözaltına alındı Güncel Haberler Iğdır'da aracında kalaşnikof ele geçirilen sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Iğdır'da aracında kalaşnikof ele geçirilen sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik Tuzluca ilçesindeki dağ köylerinde çalışma yürüttü. Jandarma ekipleri, Doğanyurt köyü yakınlarında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Araca zulalanmış kalaşnikof ve silaha ait mühimmat ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Iğdır Güncel Haberler

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