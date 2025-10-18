Iğdır'da Alzheimer Hastası İslam Temeş'in Arama Çalışmaları Devam Ediyor

IĞDIR'da 10 Ekim'den bu yana kayıp olan Azheimer hastası İslam Temeş'i (80) arama çalışmaları sürüyor. 114 kişinin görev aldığı çalışmalara katılan Vali Ercan Turan, 100 kilometrekarelik alanda arama yapıldığını söyledi.

Küllük köyünde yaşayan eski muhtar İsmail Temeş, 10 Ekim'de saat 14.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Alzheimer hastası Temeş'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları sevk edildi. 2 ayrı dron ile iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, bugüne kadar 52 kilometrekarelik alanda çalışma yaptı. Sazlıkların yanı sıra ot yığınlarının da arandığı bölgede, Temeş'in izine henüz rastlanmadı.

KENT PROTOKOLÜ DE ARAMALARA KATILDI

Iğdır Valisi Ercan Turan, Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül ile birlikte arama çalışmalarına katıldı. 114 görevliyle birlikte arazide kayıp İslam Temeş'i arayan Vali Turan, Iğdır'da bu tür kayıp vakalarının önüne geçmek için yeni tedbirler alacaklarını söyledi. Aramaların 100 kilometrekarelik alanda devam ettiğini belirten Vali Turan, "Mısır tarlalarının içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Birçok mısır tarlasını biçtiriyoruz. Dronlar, iz takip köpekleriyle yoğun bir şekilde, amcamızı bulmak için gayret gösteriyoruz. Amcamız, Alzheimer hastası. Bu tür durumlar bir daha yaşanmasın diye ilimizde yeni tedbirler almaya başladık. İnşallah bu tür durumda olan hastalarımızı tespit ediyoruz. Durumu olanlara kendilerine çip taktıracağız. Durumu olmayanlara biz yardımcı olacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah sağ salim İslam Temeş amcamıza ulaşırız. Umutluyuz ekiplerimiz gayretli" diye konuştu.