Iğdır'da Alzheimer Hastası İçin Dron Destekli Arama Başlatıldı
Iğdır'da evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası İslam Menteş için arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ve güvenlik güçleri dronlar ile birlikte Menteş'i bulmak için arazide çalışmalarını sürdürüyor.

IĞDIR'da evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası İslam Menteş (80) için dron destekli arama çalışması başlatıldı.

Küllük köyünde yaşayan Alzheimer hastası İslam Menteş, 10 Ekim öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Bunun üzerine Menteş'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine İslam Menteş' için AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando timleri ile güvenlik korucuları arazide arama çalışması başlattı. 2 ayrı dron desteğiyle yapılan aramalarda, İslam Menteş'in izine henüz rastlanmadı.

