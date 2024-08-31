Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan görüntülendi
Iğdır'da yaşayan kuş türlerini görüntüleyen AA ekibinin yakınına konan ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı. Görüntülerde, kuşun kendini temizlediği ve etrafı izlediği anlar yer alıyor.
Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii) kameraya yansıdı.
Kent, uygun coğrafi ve iklim koşullarıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Iğdır'da 350 civarında kuş türünün yaşadığı biliniyor.
Bölgede yaşayan kuş türlerini görüntüleyen AA ekibinin yakınına konan ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı.
Görüntülerde, kuşun kendini temizlediği ve etrafı izlediği anlar yer alıyor.