Iğdır'da Ahır Yangını: 200 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı

Iğdır'da itfaiye ekipleri, yanan ahırdan 200 küçükbaş hayvanı canlı çıkardı.

Alikamerli Mahallesi'ndeki bir ahırda başlayan yangın, kısa sürede ahırın dışındaki ot ve saman yığınlarına da sıçradı.

Çevredekilerin durumu Iğdır Belediyesine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan ahırı söndürerek içindeki 200 küçükbaş hayvanı kurtardı.

Ahırın dışındaki ot ve saman yangınına da müdahale eden ekip, yaklaşık 4 saatte yangını kontrol altına aldı.

Yangında 110 balya ot ve 5 ton saman yandı.