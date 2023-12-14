Türkiye'de ormanlık alanın en az olduğu il olan Iğdır'da ağaçlandırma seferberliği başlatıldı, ormanlık alanın yüzde 1 olduğu ilde yüzde 5'lik ormanlık alan hedefleniyor. Doğunun Çukurova'sı ve 'Yeşil Iğdır' olarak bilinen şehirde ağaçlık alanların daha fazla alana yayılması için çalışmalar devam ediyor.

Iğdır'da ağaçlandırma seferberliği

IĞDIR - Türkiye'de ormanlık alanın en az olduğu il olan Iğdır'da ağaçlandırma seferberliği başlatıldı, ormanlık alanın yüzde 1 olduğu ilde yüzde 5'lik ormanlık alan hedefleniyor.

Doğunun Çukurova'sı ve "Yeşil Iğdır" olarak bilinen şehirde ağaçlık alanların daha fazla alana yayılması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede belirli zamanlarda şehrin farklı noktalarında gönüllüler ile beraber ağaç dikme etkinliği düzenleniyor. Iğdır'a son yıllarda kazandırılan ve çorak arazi üzerine kurulan Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde de ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

"Yeşil Iğdır'a Yeşil OSB" sloganı ile başlatılan çalışmada yüzlerce ağaç dikildi. Etkinlikte bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, ormanlık alan hedeflerin yüzde 5 olduğunu söyleyerek; "Hava kalitesini korumak için yaptığımız seferberliklerden bir tanesi de ağaçlandırma seferberliğidir. Çok ciddi anlamda araziler kazandırdık, sondajlar yapıyoruz. Orman fakiri bir ilimiz var yüzde bir, bir orman varlığımız var. Biz hedef koyduk inşallah bunu yüzde 5'e çıkartacağız. Her ay biner biner ağaçları düzenli olarak alıyoruz. Özellikle bu sefer bu mevsimde organize sanayi bölgesinde ben boylu ağaç dikilmesini istedim. Bu organizeyi daha da yeşillendirmek istiyoruz. Iğdır'ımızı yeşillendirmek istiyoruz. Yeşil Iğdır, diyoruz. Buna yakışır bir il olsun istiyoruz" dedi.