Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Iğdır'da sıkıştığı ağaç dallarının arasında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Iğdır'da sıkıştığı ağaç dallarının arasında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Erhacı Mahallesi'nde bir karganın ağaç dallarına sıkıştığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Bölgeye gelen DKMP personeli, itfaiye ekiplerinden destek istedi.

İtfaiye aracının merdiveniyle sıkıştığı yerden kurtarılan karga, DKMP ekiplerince tedaviye alındı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar İtfaiye Iğdır Güncel Haberler

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