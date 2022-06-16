Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı Iğdır'da sıkıştığı ağaç dallarının arasında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Iğdır'da sıkıştığı ağaç dallarının arasında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Erhacı Mahallesi'nde bir karganın ağaç dallarına sıkıştığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye gelen DKMP personeli, itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye aracının merdiveniyle sıkıştığı yerden kurtarılan karga, DKMP ekiplerince tedaviye alındı. AA / Hüseyin Yıldız - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar İtfaiye Iğdır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Iğdır'da ağaç dallarına sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.