Iğdır'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Iğdır'da Türkiye-İran sınırında yürütülen çalışmada 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
Iğdır'da Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma ve 5. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırında yürüttükleri çalışmada yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Göçmenler ise Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.