Iğdır'da Adliye Çalışanlarına Tutuklama

Iğdır'da Adliye Çalışanlarına Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, adli dosyalara müdahale ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 3 adliye çalışanından 2'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin evinde yapılan aramalarda büyük miktarda nakit ve elektronik eşya ele geçirildi.

IĞDIR'da araması bulunan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyalara zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyalarıyla oynadıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenen adliye çalışanı 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda araması çıkan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları belirlenen adliye çalışanı M.H., T.Ç. ve Ü.Y. gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında, 102 bin TL, 10 bin 200 dolar, 3 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 5 flash bellek, 2 SSD disk, 6 CD/DVD, 1 ajanda ile muhtelif belgeler ele geçirildi. Haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, 28 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.H. savcılıktan serbest bırakılırken, T.Ç. ve Ü.Y. isimli şahıslar ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Elon Musk, Beyaz Saray'daki görevlerinden ayrıldığını açıkladı

Elon Musk, Beyaz Saray'daki görevlerinden ayrıldığını açıkladı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.