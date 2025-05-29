Iğdır'da Adliye Çalışanlarına Operasyon: İki Kişi Tutuklandı

Iğdır'da Adliye Çalışanlarına Operasyon: İki Kişi Tutuklandı
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Iğdır'da adli dosyaları zamanaşımı uygulatmaya çalıştıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenen üç adliye çalışanından ikisi tutuklandı. Operasyonda çeşitli belgeler ve 112 bin TL değerinde nakit para ele geçirildi.

IĞDIR'da araması bulunan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyaları zamanaşımı uygulatmaya çalıştıkları ve infaz dosyalarında oynadıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlenen adliye çalışanı 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda aranması çıkan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen adliye çalışanı 3 şüpheli 28 Mayıs günü adliye sevk edildi. Şahıslardan M.H., savcılıktan serbest bırakılırken T.Ç. ve Ü.Y. isimli şahıslar ise tutuklandı.

Bu arada operasyonda şahıslardan 102 bin TL, 10 bin 200 Dolar, 3 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar, 5 adet flash bellek, 2 adet SSD disk, 6 adet CD/DVD, 1 adet ajanda ile muhtelif belgeler ele geçirildi.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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