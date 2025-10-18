Haberler

Iğdır'da 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Küllük köyünde 10 Ekim'de kaybolan Alzheimer hastası 80 yaşındaki İslam Temeş'in bulunması için 100 kilometrekarelik alanda arama çalışmaları sürmektedir. Ekipler, dronlar ve iz takip köpekleriyle desteklenen çalışmalarda, Temeş'in mısır tarlaları içinde olabileceği düşünülmektedir.

Iğdır'ın Küllük köyünde 8 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Küllük köyünde 10 Ekim'de kaybolan İslam Temeş'in arama çalışmalarına katılıp görevlilerden bilgi aldı.

100 kilometrekarelik alanda 114 personelin katılımıyla sürdürülen çalışmaları kontrol eden Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül ile çalışmaların yapıldığı alana gelip AFAD, UMKE, JAK, komando ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Turan, "Mısır tarlalarının içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Birçok mısır tarlasını biçtiriyoruz. Dronlar, iz takip köpekleriyle yoğun bir şekilde amcamızı bulmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

İslam Temeş'in Alzheimer??????? hastası olduğunu anımsatan Turan, "Bu tür durumlar bir daha yaşanmasın diye ilimizde yeni tedbirler almaya başladık. İnşallah bu tür durumda olan hastalarımızı tespit ediyoruz. Durumu olanlara kendilerine çip taktıracağız, durumu olmayanlara biz yardımcı olacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah sağ salim İslam Temeş amcamıza ulaşırız. Umutluyuz, ekiplerimiz gayretli." diye konuştu.

Arama çalışmalarını sürdüren ekiplerin şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.