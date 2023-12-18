Iğdır'da 796 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
Iğdır'da 796 öğrenci, jandarmanın etkinliğiyle sinemada "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.
Iğdır'da 796 öğrenci, jandarmanın etkinliğiyle sinemada "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.
İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaöğretim öğrencilerini sinemayla buluşturuyor.
Halfeli Belediye Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, kent merkezi ve köylerden getirilen çocuklar, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın konu alındığı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini seyretti.
Çeşitli ikramlarda da bulunulan öğrenciler, filmi izledikten sonra otobüslerle okullarına geri götürüldü.