Iğdır'da 75 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Iğdır'da bir tırda yapılan aramada 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle 1 kişinin kullandığı tır takibe alındı.

Tırı durdurarak arama yapan ekipler, dorsede oluşturulan gizli bölme içerisinde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.