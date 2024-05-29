Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da 75 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da yapılan bir tır aramasında, gizli bölmede 75 kilogram uyuşturucu bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da bir tırda yapılan aramada 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle 1 kişinin kullandığı tır takibe alındı.

Tırı durdurarak arama yapan ekipler, dorsede oluşturulan gizli bölme içerisinde 75 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Iğdır Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title