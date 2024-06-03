Iğdır'da 669 Bin 200 Lira Sahte Para Yakalandı
Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan şüphelinin adresine yapılan operasyonda 669 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Iğdır'da piyasaya 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çok sayıda sahte parayı piyasaya sürmeye çalışacağı öğrenilen şüpheli takibe alındı.
Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 669 bin 200 lira sahte para ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.