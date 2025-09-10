Iğdır'da 64 Türden 2 Bin Kuş Halkalandı

Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde 1 ayda 64 türden yaklaşık 2 bin kuş halkalandı.

Kuzey Doğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde sürdürdüğü kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

Gönüllülerce Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmalar 8 Ağustos'ta başladı. Yörede 30 günlük süreçte ağlara takılan 64 türden yaklaşık 2 bin kuş, halka takılarak doğal ortamına geri salındı.

İstasyondaki çalışmalar 16 Kasım'a kadar sürecek, sezonun bitişiyle elde edilen veriler bilim camiasıyla paylaşılacak.

İstasyon sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Tutar, "Bugüne kadar 64 türden yaklaşık 2 bin kuş halkaladık. Ağlarımıza çoğunlukla ötücü kuşlar yakalanıyor, ara ara yırtıcı kuşları da yakalıyoruz." dedi.

Gönüllülük esasıyla çalışma yürüttüklerini aktaran Tutar, "Genelde 2 haftalık periyotlar halinde gönüllülerimiz bize yardımcı olmak için istasyonumuza geliyor. Yurt dışı ve içinden de deneyimli halkacılarımız halkalama konusunda bize yardımcı oluyor. Lisanslı bir halkacı tarafından kuş halkalandıktan sonra hızlı bir şekilde ölçümleri alınıyor ve kuşlar doğaya geri salınıyor." diye konuştu.

"Bu kadar fazla türle karşılaşmamıştım"

Gönüllülerden Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Burcu Kotan da internet üzerinden başvuruda bulunup geldiğini dile getirerek, "Burası çok güzel, daha önce de bir halkalama istasyonunda çalışmıştım ama bu kadar fazla türle karşılaşmamıştım. Doğası zaten harika, burada bulunmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konuralp Dülger de istasyonda ağlara takılan kuşları ağdan çıkarıp halkacıya getirdiğini belirtti.

Yaptığı çalışmanın önemine vurgu yapan Dülger, "Sadece kuş yönünden değil sürüngen türleri olarak da çok zengin, böcek türleri de çok çeşitli. Kuş halkalama istasyonları genelde göç rotasının üstüne kuruluyor ya da lokal türleri yakalamak için kullanılıyor. Bu göç hareketlerini de tespit etmeyi sağlıyor, bu nedenle çok kıymetli." dedi.