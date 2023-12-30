IĞDIR'da 45 Kaçak Göçmen Yakalandı
IĞDIR'da polisin durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.
IĞDIR'da polisin durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Erhacı Kavşağı'nda durdurdukları kamyonette arama yaptı. Kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)