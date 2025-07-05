Iğdır'da 344 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Iğdır'da durdurulan bir tırda yapılan aramada, 344 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Iğdır'da durdurulan bir tırda 344 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı bir tırda kimyasal hammadde çuvalları arasına gizlenmiş uyuşturucu madde olduğu, çekicinin İran'dan Türkiye'ye giriş yaparak yükün İstanbul'da paravan bir şirkete gideceği tespiti üzerine çalışma başlattı.

İran'dan Nahçıvan'a, buradan da Dilucu Sınır Kapısı'ndan Iğdır'a gelen tırda yapılan aramada, 960 çuval sodyum karbonatın yanı sıra 23 çuvalda 344 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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