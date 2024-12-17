Iğdır'da 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Iğdır'da 7 farklı suçtan toplam 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradan cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel