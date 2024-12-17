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Iğdır'da 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Iğdır'da 7 farklı suçtan toplam 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 7 farklı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradan cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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