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Iğdır'da 3 Kaçak Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da 3 Kaçak Hükümlü Yakalandı
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Iğdır'da, haklarında 10 yıldan fazla hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında farklı suçlardan 10 yıldan fazla hapis cezası bulunan 3 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce kırsal alanda düzenlenen operasyonla söz konusu 3 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, jandarma ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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