Iğdır'da 3 Kaçak Hükümlü Yakalandı
Iğdır'da, haklarında 10 yıldan fazla hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Iğdır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında farklı suçlardan 10 yıldan fazla hapis cezası bulunan 3 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce kırsal alanda düzenlenen operasyonla söz konusu 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, jandarma ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.