Iğdır'da 23 arı kovanı çalan kişi tutuklandı - Haberler

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Iğdır'da 23 arı kovanı çalan kişi tutuklandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da 23 arı kovanı çalan kişi tutuklandı

Iğdır'da bir çiftçinin bahçesinden 23 arı kovanını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir çiftçinin bahçesinden 23 arı kovanını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alikamerli Mahallesi'ndeki bir çiftçinin arazisinden 23 arı kovanının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada, kovanları Y.C.P'nin çaldığı, sonra da Tuzluca ilçesine götürülerek buradaki E.Ö'ye sattığını belirledi.

Emniyet ekibi, kovanları satın alan E.Ö'nün Tuzluca kırsalındaki evine düzenlediği operasyonla 23 kovanı eksiksiz şekilde bulup sahibine teslim etti.

Kovanları sattıktan sonra İstanbul'a kaçan zanlı ise Iğdır'daki evine dönerken polis operasyonuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.C.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Haberler

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