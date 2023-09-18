Iğdır'da 2013 yılında yaşanan olayın şüphelisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası verildi

Iğdır'da 2013 yılında meydana gelen olayda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi 9 yıl sonra yakalandı ve Eskişehir'de yargılandı. Şüpheliye 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezası verildi.

Iğdır'da 2013 yılında 4 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı olaydan 9 yıl sonra yakalanan ve Eskişehir'de yargılanan şüpheli hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezası verildi.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Kerimbeyli Köyü'nde 4 Haziran 2013 tarihinde kan davasından dolayı meydana gelen olayda iddialara göre, Süleyman Ö. (79) ile oğulları R.Ö. (45), R.Ö. (43), Cevzet Ö. (41), S.Ö. (39), Enver Ö. (32) ve M.Ö. (28) amcaoğullarına otomatik tüfeklerle pusu kurdu. Olayda, Nurettin Ö. (50), Battal Ö. (30), Fesih Ö. (26) ve Sadık Ö'yü (25) hayatını kaybetti. Olayın ardından baba Süleyman Ö. kaçarken, oğulları R.Ö., R.Ö, Cevzet Ö, S. Ö, Enver Ö. ve M.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik nedeniyle olayın davası Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti sanıklar Cevzet Ö. ile kardeşi Enver Ö. hakkında, 4 kişiyi öldürmek suçundan 4'er kez müebbet hapis cezasına, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da 52'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına karar verdi. Heyet, diğer sanıklar R.Ö, S.Ö, R.Ö. ile M.Ö. hakkında ise beraat kararı verdi.

9 yıl sonra yakalanan firari şüpheliye 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Olayın gerçekleştiği 2013 yılından bu yana firari olan ve 2022 yılı içinde yakalanan Süleyman Ö., Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tarafından Süleyman Ö. hakkında, 4 kişiyi 'Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 29 yıl ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verildi. - ESKİŞEHİR