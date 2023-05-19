Iğdır'da 19 Mayıs coşkusu

IĞDIR Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 104. yılı Atatürk futbol sahasında coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı, Iğdır'da büyük coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun katılımından dolayı Iğdır'da kutlamalar bu yıl Atatürk futbol sahasında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programı spor gösterilerinin yapılması ile devam etti.