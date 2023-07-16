Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü dolayısıyla program düzenlendi. Valilik önünde yapılan etkinlikte şehitler anıldı ve konuşmalar yapıldı.

Iğdır'da "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik Günü" programı

IĞDIR - 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü dolayısıyla Iğdır'da program düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişimin 7'nci yıl dönümünde yüzlerce Iğdırlı, valilik binası önünde bir araya geldi. Program, Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ve Kur'an tilavetiyle devam etti. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen ilk şehit Iğdırlı Bülent Aydın'ın hayatı ile ilgili kısa bir sinevizyon izletildi. Daha sonra meydanda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını dev ekrandan dinlediler. Vatanı için canını veren herkese minnettar olduklarını belirten

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanı H. Engin Sarıibrahim; "Devletimizin bekası, milletimizin beraberliğini, istikrarını karşı olanlara karşı olanların 2016 yılındaki ihanet girişiminin yıldönümündeyiz.Bu vesileyle vatanını, bayrağını dinini her şeyden önemli bildiği bu aziz milli değerler için toprağa düşen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda gazi olan bütün vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum "dedi.

Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, " Hainler şunu görmeli ki bilmeli ki bu milletin bileğini bükmek kolay değildir.Bir gelirse bin oluruz, bin gelirsek milyon oluruz. Kimse bu millete zincir vuramaz" dedi