Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da 1100 kuş halkalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. Kuş gözlem ve halkalama çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı.

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor.

İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince oluşturulan, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan kuşların yer aldığı kırmızı listede bulunan birçok tür de halkalananlar arasında yer alıyor.

Genellikle güney ve kuzey yarım küre arasında uçan kuşların mola ve üreme noktası olarak kullandığı Aras Nehri üzerindeki istasyondan elde edilen veriler, dünya kuş bilimi camiasıyla paylaşılarak bu bilim dalına katkı sağlıyor.

"Sıcak havalara rağmen verimli bir sezon geçiriyoruz"

İstasyon sorumlusu Deniz Eryılmaz, AA muhabirine, çalışmaların verimli geçtiğini söyledi.

Buradan elde edilen verilerin kuş bilimi açısından önemli olduğunu anlatan Eryılmaz, "Kuş halkalama ve uydu vericisiyle takip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıcak havalara rağmen oldukça verimli bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Günlük ve saatlik periyotlarla çalışma yaptıklarını belirten Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Yoğun hava sıcaklıklarına rağmen önümüzdeki günlerde çalışmaların verimli geçeceğini öngörüyoruz. Sonbahar göç dönemi boyunca, yani ağustos ile kasım ayları arasında kuş halkalama ve uydu vericisiyle takip etme çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title