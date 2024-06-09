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Iğdır'da 110'dan fazla kuş türü yaşıyor

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Iğdır'ın dağlık bölgelerindeki sulak alanlarda 110'dan fazla kuş türü yaşıyor. Ağrı Dağı ve Aras Dağları'nda bulunan sulak alanlar, birçok yerli ve göçmen türe yaşam alanı oluyor. Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Emrah Çelik, bölgenin kuş çeşitliliği açısından son derece zengin olduğunu belirtti.

Iğdır'ın dağlık bölgelerindeki sulak alanlarda 110'dan fazla kuş türü yaşıyor.

Çeşitli kuş türlerinin uğrak noktalarından biri olan Iğdır'ın dağları da ovaları gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı ve Aras Dağları'nda 2 bin metre rakımın üstündeki sulak alanlar, birçok yerli ve göçmen türe yaşam alanı oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği, Iğdır Üniversitesi ve gönüllülerce yürütülen çalışmalarda Tekelti Dağı'nda 100, Uğruca Gölü'nde 41, Canderviş Gölü'nde 40, Kandilli Sulak Alanı'nda 31, Üçkaya Gölü'nde 41, Bağlan Ormanı'nda 9, Bendemurat Baraj Göleti'nde 32, Çilli Gölü Sulak Alanı'nda 26 ve Korhan Yaylası'nda 18 tür gözlendi. Bu sayılar arasında farklı noktalarda gözlenen aynı türler de yer alıyor.

Gözlemlenen türler arasında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede yer alan küçük akbaba (Neophron percnopterus), kızkuşu (Vanellus vanellus) ve kara akbaba (Aegypius monachus) da bulunuyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, Iğdır'ın ovası gibi dağlarının da çok sayıda türü ağırladığını söyledi.

Kentin bulunduğu konumu ve coğrafik yapısı dolayısıyla birçok türe ev sahipliği yaptığını anlatan Çelik, "Iğdır, Türkiye'nin 2 önemli kuş göç yollarından biri olan Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde bulunuyor. Baharın gelip havanın ısınmasıyla birçok farklı göçmen kuş türü Iğdır'ın sulak alanlarını ziyaret ediyor." dedi.

Devam eden çalışmalarla bölgedeki türlerin sayılarının her geçen gün arttığına dikkati çeken Çelik, "Yüksek kesimli sulak alanlarda yapmış olduğumuz son çalışmalarla birlikte 110'dan fazla kuş türünü tespit ettik. Bu anlamda, Iğdır'ın hem ovadaki hem de dağlık bölgedeki sulak alanları da kuş çeşitliliği açısından çok önemli." diye konuştu.

"Kuş gözlemcilerini buraya davet ediyorum"

Bölgenin kuş gözlemciliği açısından son derece zengin olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Iğdır'ın ova kesimindeki sulak alanlar kuş gözlemciliği açısından önemli bir merkez. Bunun yanı sıra Iğdır'ın yüksek kesimlerinde bulunan Üçkaya Gölü, Tekelti Dağı, Çilli Gölü ve Korhan Yaylası da kuş gözlemi için önemli yerler. Kuş gözlemcilerini davet ediyorum buralar, hem doğal güzelliği hem de kuş çeşitliliği açısından zengin bölgeler."

Kaynak: AA / Güncel

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Emrah Iğdır Güncel Haberler

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