Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkisi
Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, düşük rakımlarda ise sağanak etkili oluyor. Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı sürücüler kontrollü ilerlerken, kimisi de araçlarını park ederek sisin çekilmesini bekledi.
Iğdır- Ağrı kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.
Hava sıcaklığının düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, düşük rakımlarda ise sağanak etkili oluyor.
Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Bazı sürücüler kontrollü ilerlerken, kimisi de araçlarını park ederek sisin çekilmesini bekledi.