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Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkisi

9 Aralık 2023 15:45 Son Güncelleme: 15:47 Abone Ol

Iğdır-Ağrı kara yolunda yoğun sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, düşük rakımlarda ise sağanak etkili oluyor. Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı sürücüler kontrollü ilerlerken, kimisi de araçlarını park ederek sisin çekilmesini bekledi.