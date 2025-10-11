Iğdır-Ağrı Hudut Hattında 32 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır-Ağrı hudut hattında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 32 kilo 56 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın, NSosyal hesabından "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok" ifadesiyle yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Iğdır-Ağrı hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 3 çuval içerisinde 32 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Doğubayazıt Çetenli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."
