Iğdır-Ağrı Hudut Hattında 32 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır-Ağrı hudut hattında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 32 kilo 56 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından, Iğdır- Ağrı hudut hattında 32 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok" ifadesiyle yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Iğdır-Ağrı hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 3 çuval içerisinde 32 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Doğubayazıt Çetenli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
