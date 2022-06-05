İGDAŞ Çalışanları "Temiz Bir Çevre İçin El Ele" Dedi - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) çalışanları ve aileleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü dolayısıyla Sultangazi Kent Ormanı'nda "Temiz bir çevre için el ele" sloganıyla bir araya geldi. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen'in de katıldığı etkinlikte çevre temizliği gerçekleştirildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün önemine dikkat çeken Özmen, "İçinde yaşadığımız tek bir dünya var, bunun ne anlama geldiğini ve değerini biliyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren İGDAŞ, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için düzenlediği etkinlikle dikkat çekti. Temiz bir çevre farkındalığı amacıyla bir araya gelen yüzlerce İGDAŞ çalışanı ve ailesi, çevre temizliği yaptı.

Etkinlik sonrası çalışanlarla sohbet eden Dr. Mithat Bülent Özmen, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün önemini vurgulayarak, "Bugün buraya gelirken çalışanlarımızın, ailelerimizin ve çocuklarımızın belleğinde 5 Haziran Çevre Günü'ne ilişkin bir iz bırakmak istedik. Evrende milyarlarca galaksi ve gezegen var ama aslında tek bir Dünya var. Güzel bir dünyada yaşamak ve çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için farkındalık yaratmak istedik. Temiz bir çevrenin güzelliğini, kaynaşmayı, birliktelik duygusunu yaşamayı amaçladık" dedi.

"YAKLAŞIK 700 TON ATIK TOPLADIK"

İGDAŞ'ın doğaya olan duyarlılığını rakamlarla açıklayan Genel Müdür Dr. Mithat Bülent Özmen, "Sadece 2021 yılında 65 ton ambalaj atığı, 600 ton tehlikeli ve tehlikesiz atık topladık. Bu atıklar yasal mevzuata uygun şekilde işlem gördü. Bunu yaparak yaklaşık 500 ağacı kesilmekten kurtardım. 750 tonun üzerinde su tasarrufu ve yaklaşık 90 ton petrol türevleri tasarrufu sağladık" ifadelerini kullandı.

"İGDAŞ EN BÜYÜK"

36 yıllık köklü bir geçmişi olan çok değerli bir kurumda çalıştıklarını söyleyen Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İGDAŞ'ın çok yüksek bir itibarı var, çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Evlere güvenli ve sürdürülebilir doğal gazı götürüyoruz. Ancak sadece bununla yetinmemeliyiz, yetinmiyoruz. İGDAŞ'ın isminin çevreyle ve doğayla daha çok anılmasını önemsiyoruz. İGDAŞ, yerel bir kuruluş değil, Türkiye ile sınırlı bir kuruluş değil. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi ve dünyanın en büyük dördünden biri.

"TOPLUMSAL FAYDASI YÜKSEK SOSYAL PROJELER HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Böyle bir kurumun faaliyetleri sadece doğal gaz dağıtmakla sınırlı olmasın istiyoruz. Kimliği ve anlayışı itibariyle toplumsal faydası yüksek işler de yapmayı çok gerekli ve değerli buluyoruz. Biz, bu yüzden örneğin mesleki ve teknik lise öğrencilerimize yönelik iş başı eğitimleri başlattık. Mesleki donanımlarını ve teknik yetkinliklerini artırmaları için İGDAŞ'ın kapılarını bu çocuklarımıza açtık. Yine örneğin ormana terkedilmiş can dostları için projeler ürettik. O canlara bir kez dokunup bırakmadık, onların her zaman yanında olduk. Kışın mama ve barınma sorunlarının çözümüne katkı yaptık. Barınaklar yaptık, kara kışta yanlarında olduk. Yazın da mama ve su desteği sağlıyoruz. Bu amaçla çok yakın zamanda bu defa yaşam alanlarına su tankları yerleştirdik. Böylece kavurucu sıcaklarda susuz kalmamalarına yardımcı olduk. Amacımız sadece 16 milyon İstanbulluya değil, kenti paylaştığımız tüm canlılara, doğasına dokunmak. Bu amacımıza hizmet edecek projelerimizi adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız çevre temizliği etkinliğimizle yarınlarımıza güzel bir dünya bırakmak için bir farkındalık yaratmak istedik. Burada olan tüm arkadaşlarım çok kıymetli bir iş yapıyor. Bu sorumluluk duygusuyla buraya geldiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum."

ANKA / Güncel